Un nuovo passo nel percorso di riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico nella periferia nord di Roma. Dopo aver chiuso la complessa parentesi seguita al rogo del maggio 2022 — quando gli inquilini della palazzina A di via Inverigo, a Prima Porta, furono assistiti e ricollocati in alloggi temporanei fino al termine dei lavori di ripristino e al loro ritorno a casa —, Campidoglio e Municipio XV accendono i riflettori sulle ulteriori esigenze del complesso.

Il minisindaco Daniele Torquati ha guidato oggi una delegazione composta dal presidente della Commissione Patrimonio Yuri Trombetti, dalle assessore municipali Agnese Rollo e Gina Chirizzi e dai funzionari capitolini.

Decoro e cura del verde: pulizia dei tombini e segnalazione sul patrimonio arboreo

L’ispezione tra cortili e vani comuni è servita a mappare gli interventi necessari per migliorare la vivibilità quotidiana degli assegnatari. L’amministrazione municipale ha sollecitato un piano di manutenzione ordinaria che includa la pulizia delle caditoie, annunciando inoltre una comunicazione ufficiale al Dipartimento Ambiente per programmare la manutenzione degli alberi che circondano gli stabili.

Nodo sicurezza strutturale: entro fine anno la stima per mettere mano ai balconi

L’attenzione principale si è concentrata infine sulla messa in sicurezza dei balconi, indicati come la principale ferita strutturale degli ultimi anni per il complesso di Prima Porta.

Il sopralluogo ha consentito di fissare una scadenza precisa per sbloccare i lavori: entro dicembre arriveranno sul tavolo dell’amministrazione sia il progetto tecnico sia il quadro economico necessario per avviare il cantiere.

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