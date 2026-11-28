Una boccata d’ossigeno da 5 milioni di euro per mettere mano ai riscaldamenti delle case popolari della Capitale, spesso alle prese con caldaie datate e guasti invernali. La Giunta regionale del Lazio ha dato il via libera allo schema di protocollo d’intesa con l’Ater del Comune di Roma per avviare un piano straordinario di ammodernamento e riqualificazione degli impianti termici civili a servizio degli immobili di edilizia residenziale pubblica (Erp).

Un pacchetto di risorse che sarà gestito e realizzato direttamente dall’azienda territoriale romana e che dovrà essere portato a termine entro una tabella di marcia fissata in 24 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo.

L’iter operativo per i cantieri e il commento dell’assessore Ciacciarelli

Con la delibera approvata dalla Giunta vengono fissate le regole di gestione ed esecuzione delle opere, passando ora la palla all’Ater chiamata a predisporre il cronoprogramma dettagliato degli interventi sugli stabili capitolini. «L’assegnazione di 5 milioni di euro a favore dell’Ater del Comune di Roma per l’avvio e lo svolgimento di un programma straordinario di interventi di ammodernamento e riqualificazione degli impianti termici a servizio degli immobili di edilizia residenziale pubblica situati nel territorio di Roma Capitale conferma la volontà della Regione Lazio di riqualificare pienamente il nostro patrimonio abitativo», dichiara l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, ringraziando il presidente Francesco Rocca, l’assessore Elena Palazzo e l’intero esecutivo regionale per «il fondamentale lavoro sinergico svolto per arrivare a questa deliberazione».

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