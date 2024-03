Casini-Leoncini (IV): Aula boccia nostra delibera su commercio alimentare città storica

“L’Assemblea capitolina ha bocciato oggi la nostra delibera sulle modifiche al regolamento per l’esercizio di nuove attività del settore alimentare nella città storica, sconfessando in questo modo ben quattro Municipi che la maggioranza stessa amministra – I, II, XIII e XV – che su questa proposta avevano espresso invece parere favorevole.

Avevamo chiesto di introdurre una modifica di buon senso: prorogare il blocco delle licenze per i laboratori artigianali alimentari nel sito Unesco almeno fino al 31 dicembre 2024 per dare tempo all’Amministrazione di analizzare i dati aggiornati degli indici di saturazione e capire meglio a quali e quanti esercizi consentire di aprire, evitando così la proliferazione in centro di attività di basso profilo che rischiano di compromettere il livello e la qualità dell’offerta nelle aree di maggior pregio della nostra città. Non siamo contrari a nuove aperture, ma è fondamentale trovare il giusto equilibrio fra tutela del decoro e sviluppo degli interessi produttivi.

La maggioranza ha preferito però rimanere sorda di fronte alle preoccupazioni espresse dai territori e ha inspiegabilmente votato contro la nostra delibera e contro la volontà dei Municipi che governa.

Un brutto segnale per la città e un dato politico preoccupante, che rivela, ancora una volta, le mille contraddizioni di questa maggioranza”. Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati