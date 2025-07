Caso Cucchi, falso e depistaggio: due carabinieri condannati, assolto un terzo

Il tempo non cancella il bisogno di giustizia. Lo dimostra il verdetto emesso questa mattina nell’aula del tribunale di Roma, dove è andata in scena un’altra pagina dolorosa e necessaria della vicenda Cucchi: due carabinieri condannati per falsi e depistaggi, uno assolto. È l’esito del processo “Cucchi ter”, l’ultimo tassello di una lunga e travagliata battaglia per la verità durata quindici anni.

Seduto in aula, il pubblico ministero Giovanni Musarò ha sentito risuonare le parole che forse attendeva da tempo. Condannato il capitano Fortunato Prospero a 4 anni di reclusione.

Condannato anche il maresciallo Giuseppe Perri, 3 anni e 6 mesi. Assolto invece Maurizio Bertolino, che esce indenne dalle accuse di aver tentato di insabbiare prove cruciali.

Un attacco alla verità

Il cuore del processo ruotava attorno all’accusa più grave: quella di aver ostacolato la ricostruzione dei fatti che portarono alla morte di Stefano Cucchi nell’ottobre del 2009, una settimana dopo il suo arresto. Non un errore, non un malinteso: secondo l’accusa, un vero e proprio tentativo di oscurare la verità, coprire responsabilità, seminare menzogne.

Il maresciallo Prospero avrebbe reso dichiarazioni in aula per proteggere il maggiore Luca De Cianni, noto per aver cercato di screditare il carabiniere Riccardo Casamassima, la voce scomoda che riaprì il caso con le sue rivelazioni. Perri, invece, avrebbe manipolato i documenti relativi al caso, mentre Bertolino era accusato di aver negato la conoscenza di archivi custoditi nella stazione dei carabinieri di Tor Sapienza. Ma per quest’ultimo, secondo il giudice, le prove non sono bastate.

Ilaria Cucchi: “Persone come il pm Musarò fanno la differenza”

Dalla fine dell’udienza, il primo commento arriva da chi questa battaglia l’ha portata avanti con ostinazione e coraggio. Ilaria Cucchi, sorella di Stefano e oggi senatrice, affida ai social un messaggio vibrante:

“La giustizia non cammina da sola. Ha bisogno di persone che scelgono di guardare la verità negli occhi, anche quando fa male. Oggi è un altro passo. E a chi ha avuto il coraggio di lottare, va il mio grazie.”

Parole rivolte soprattutto al magistrato Giovanni Musarò, che con tenacia ha guidato le indagini fino a questo nuovo traguardo giudiziario.

Una saga giudiziaria che ha cambiato il Paese

Durante la sua requisitoria di maggio, il pm non aveva usato mezzi termini: “Abbiamo assistito a un’attività ossessiva di depistaggio durata 9 anni, proseguita fino al 2021. Spero che questa sia l’ultima puntata di una saga iniziata nel 2009.”

Una saga che ha cambiato il volto della coscienza collettiva, alzando il velo su verità scomode nei meccanismi delle forze dell’ordine. Una saga che ha insegnato, a caro prezzo, che non si può chiedere giustizia senza verità.

La battaglia continua

Con questa sentenza si chiude un altro capitolo, ma la vicenda Cucchi è lontana dall’essere un libro finito. È un racconto che continua a interrogare lo Stato e i suoi cittadini: sulla responsabilità, sull’etica, sulla capacità – o il coraggio – di guardarsi allo specchio.

