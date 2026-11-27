Stop netto della Procura di Roma alle ricostruzioni circolate recentemente sull’identità di uno dei misteriosi telefonisti legati alla scomparsa di Emanuela Orlandi.

Con una nota ufficiale diffusa per fare chiarezza sullo stato degli accertamenti, gli uffici giudiziari di piazzale Clodio hanno smentito l’ipotesi secondo cui Claudio Martufi (ex sisde) sarebbe stato individuato come uno degli interlocutori anonimi che nei giorni immediatamente successivi al rapimento contattarono la famiglia della giovane cittadina vaticana.

L’intervento dei magistrati romani arriva all’indomani delle indiscrezioni sul presunto autore di una telefonata il cui audio era stato rinvenuto in un’audiocassetta conservata nell’abitazione dello zio di Emanuela.

«Al fine di garantire la completezza e la correttezza della pubblica informazione, in relazione alle notizie recentemente diffuse circa l’identificazione di tale Claudio Martufi quale uno dei telefonisti anonimi che, nei giorni successivi al rapimento di Emanuela Orlandi contattarono la famiglia Orlandi, si specifica che detta notizia non è conforme alle risultanze acquisite nel corso delle indagini, fino allo stato attuale», precisa la Procura della Capitale, chiudendo così la porta, allo stato degli atti, a quella pista investigativa.

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