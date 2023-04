Cassia Bis, Torquati: “Chieste spiegazioni ad Anas su lavori e cronoprogramma”

Lo scorso 11 aprile Anas ha iniziato i lavori diurni sulle rampe di Cassia Bis e Raccordo. Nel complesso, gli interventi che si svolgeranno di giorno riguardano 682 metri di strada, mentre su altri 5 km i lavori si svolgeranno nel solo orario notturno.

A seguito delle molteplici segnalazioni pervenute da parte dei cittadini poiché gli interventi stanno riguardando la rampa di ingresso al GRA in direzione Roma e non quella di ingresso della Cassia bis in direzione Viterbo, come il Municipio a seguito del tavolo in Prefettura si era fatto carico di comunicare nei giorni scorsi, il 12 aprile abbiamo scritto alla società per avere chiarimenti.

Nella nota di risposta ricevuta il 14 aprile Anas specifica che, a seguito di ulteriori valutazioni, l’avvio dei lavori sulla rampa in direzione Roma è stato ritenuto prioritario rispetto agli altri cantieri, confermando che gli interventi riguarderanno 40 metri lineari di strada e quindi richiederanno tempi di esecuzione inferiori rispetto ai 400 metri del cantiere in direzione opposta.

E’ di questa stessa data quindi una nostra ulteriore richiesta alla Società affinché comunichino il nuovo cronoprogramma dettagliato delle prossime fasi dei vari cantieri già previsti e la durata complessiva stimata del cantiere in corso.

Certo che la concertazione tra enti sia indispensabile soprattutto per ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza, rinnovo come sempre la mia disponibilità a collaborare per la gestione degli interventi sul nostro territorio sperando che non ci siano ulteriori incomprensioni”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.