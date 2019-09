Cassino, concerto di Sara Matteo per il 75° anniversario

“Le parole e la musica della memoria” il 5 settembre 2019 nei giardina della Villa Comunale di Cassino è stata la serata conclusiva degli eventi commemorativi per il 75° anniversario della distruzione di Cassino e di Montecassino con il glorioso monastero benedettino e tutti i suoi tesori.

La serata, sponsorizzata dall’Associazione Parco degli Aurunci, presieduta da Marco Delle Cese, ha permesso al folto pubblico di apprezzare il concerto della pianista Sara Matteo con musiche di Chopine e Albeniz e assistere alla proiezione di“La Ballata di Robert Capa e di zi Mnguccj alla Radicosa”.

Erano presenti gli Assessori di Cassino Danilo Grossi e Barbara Alifuoco, Pino Valente (presidente dell’Associazione Parco di Montecassino – Linea Gustav – Hotel Association), la Consigliera Gabriella Vacca che ha ricoperto il ruolo anche di presentatrice della serata.

Il sindaco Enzo Salera non era presente perché impegnato nel viaggio a Danzica in Poloniacittà distrutta dalla guerra come Cassino, ricevuto dalla sindaca Aleksandra Dulkiewicz per le manifestazioni celebrative dell’80° anniversario dell’inizio della II Guerra Mondiale.

Numerose le personalità illustri. Solo per fare qualche nome, tra gli storici, scrittori, benemeriti della memoria, c’erano Emilio Pistilli, Maurizio Zambardi, Peppino Vendittelli, Mauro Lottici, Roberto Molle, Michele Di Lonardo, Antonio Marzocchella, Domenica Luciana Marinelli, Nicola Biasucci.

E poi la sindaca di S. Vittore del Lazio Nadia Bucci e l’ex sindaco Vittorio Casoni con tantissimi sanvittoresi venuti ad ascoltare il concerto e la Ballata scritta nel loro dialetto.

Significativa la presenza tra il pubblico del tenore di fama mondiale Giuseppe Vendittelli che nel filmato trasmesso viene ricordato con un passaggio veloce della sua voce ineguagliata, all’inquadratura della nonna Concetta Martino, e poi quella di Elena Romagnoli (10 anni) pronipote di quarta generazione di Domenico Matteo che nel filmato suona un breve brano al pianoforte e di Noemi Forte (7 anni) bambina della Radicosa che suona l’organetto su alcune immagini.

I fatti bellici

Un brevissimo cenno ai fatti bellici: durarono cinque estenuanti mesi – dal gennaio del 1944 – e verranno ricordati tra i più duri e sanguinosi combattuti in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale e coinvolsero, contro le truppe tedesche, soldati americani, francesi, magrebini, britannici, indiani, gurkha, canadesi, sudafricani, il 28esimo battaglione maori dell’esercito neozelandese, scozzesi, irlandesi, gallesi e gli eroici polacchi. Si contarono soldati di 36 nazioni.

Una serata molto significativa

La serata, ci è apparsa particolarmente densa di contenuti e significati, un devoto omaggio alla città e alle sue memorie da parte di chi, pur distaccatosi necessariamente dalla sua terra natia, ne ha serbato ogni più prezioso ricordo e lo tramanda alle generazioni successive.

Non a caso Sara Matteo ha voluto dedicare ai morti, tutti giovani, di quella infame guerra di 75 anni fa un fuori programma con una trilogia, la “Suite del Angel”, quella che Astor Piazzolla ha dedicato all’Angelo.

Sara Matteo ha spiegato la scelta dei tempi che compongono i temi di questa suite: una milonga lenta, la famosissima “Milonga del Angel”; una ritmata “Muerte del Angel” e una chiusura maestosa con la “Resurreccion” del Angel. L’angelo è stato paragonato dalla pianista al soldato in guerra nelle nostre terre, alla sua morte, e al suo aleggiare ancora tra noi, anche nel concerto.

Reading poetico e immagini

La commozione suscitata dalla musica non è cessata con i brani di Frederik Chopin e di Izaac Albéniz. La presenza eterea di questi soldati è stata rievocata anche con la poesia dialettale di “Vagliola mi” che immagina la visita della moglie ormai anziana del sergente americano Fred Trotter presso la sperduta crocetta semisepolta dall’erba in località Santa Giusta a S. Vittore del Lazio, proprio dove il marito trovò la morte da eroe.

E poi ancora la “presenza” quasi palpabile di Robert Capa che 75 anni fa fu “near Cassino” a documentare da par suo una guerra che non vedeva sbocco e che lui stesso, nell’inviare il servizio fotografico fatto tra le nostre montagne alla rivista “Life”, definì “it’s a tough war”.

Sono state proiettate su uno schermo quelle immagini che, dice la poesia, “non sono fotografie ma sono i pianti di tutti gli sfollati e i rifugiati del mondo”.

Il grande fotografo ungherese-americano è stato ricordato con la proiezione del dvd “La Ballata di Robert Capa e di zi Mnguccj alla Radicosa”. Zi Mnguccj è Domenico Matteo, nonno di Luigi che racconta e bisnonno della pianista Sara. Quando Capa arrivò alla Radicosa fu accolto con entusiasmo da Domenico, fotografo anche lui.

“Ogni giorno, attraverso le nostre azioni e le nostre parole, dobbiamo difendere la pace e fare di tutto perché ci sia rispetto tra i popoli: questo è l’obiettivo da perseguire se credi nel valore della memoria – ha spiegato l’assessore Barbara Alifuoco, ideatrice della serata.“

Obiettivo che condiviadiamo in pieno.

Federico Carbetta