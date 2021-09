Catalina Diaconu e la VI edizione del Progetto “Cetona – I giorni del pianoforte”

La sera di lunedì 30 agosto 2021, presso la dismessa chiesa della Ss Annunziata in Piazza Garibaldi di Cetona, ha avuto luogo la Sesta Edizione del Progetto “Cetona – I giorni del pianoforte”, ideato e coordinato dal M° Catalina Diaconu.

In un programma sapientemente scelto, dalle opere di J. S. Bach, Baldassarre Galuppi e W. A. Mozart, che ha spaziato fino a quelle dell‘800 – ‘900 di Francesco Paolo Tosti e Francesco Malipieri, i pianisti Samuele Cuicchio, Michele Diaconu, Daniele Di Nardo Di Maio e Giacomo Refolo, il clarinettista Diego Pifferi e il tenore Christian Collia hanno dimostrato la loro padronanza e il livello artistico maturato, suscitando intense emozioni nel numeroso pubblico.

Il M° Catalina Diaconu ha coinvolto il pubblico in una presentazione viva e appassionata sensibilizzando gli ascoltatori alla brillante dimostrazione di talento e virtuosismo dei giovani musicisti.

Nato nel 2015, il Progetto “Cetona – I giorni del pianoforte” ha accolto per sei anni consecutivi nella graziosa cittadina senese decine di giovani talenti provenienti da varie parti del mondo che si dedicano alla Musica come attività di studi privilegiata e che anno dopo anno esprimono la parte migliore della loro personalità in un emozionante processo di maturazione artistica ed umana.

Da alcuni anni seguiamo il M° Catalina Diaconu perché abbiamo potuto apprezzare la sua opera, la quale siamo portati a ritenere di altissimo valore artistico e umano nel formare i giovani che scelgono il suo insegnamento per intraprendere gli studi della musica e del pianoforte. L’abbiamo apprezzata “sul campo” cioè non solo in occasione di concerti ed eventi pubblici ma abbiamo avuto il piacere di assistere anche alle prove dei concerti, alle lezioni e ai corsi di perfezionamento svolti presso varie Istituzioni di prestigio tra cui ricordiamo il Conservatorio Santa Cecilia, Accademia di Romania in Roma, Liceo Musicale Farnesina di Roma ed altre. L’intera attività professionale del M° Diaconu rispecchia l’Artista che dedica passione e totale dedizione al proprio lavoro e che tramite l’insegnamento della nobile arte della Musica si propone di trasmettere i più alti valori dal punto di vista morale ed umano ai propri studenti.

Perciò nell’intraprendere il viaggio a Cetona sapevamo di assistere ad una delle sempre speciali esibizioni dei giovani musicisti. Non immaginavamo però, né noi né il numeroso pubblico accorso, di poter essere testimoni di una serata musicale di livello così entusiasmante.

Una serata ispirata in tutti i sensi, durante la quale la bellezza della Ss Annunziata ha fatto da felice cornice per l’esibizione dei giovani musicisti, accolti con degli applausi calorosi non solo dal pubblico presente in Sala ma anche dai numerosi appassionati di musica in ascolto nella piazza antistante, Piazza Garibaldi, un gioiello dal punto di vista architettonico e, nello stesso tempo, il vero cuore della località.

Al termine, il primo cittadino di Cetona, il Sindaco Roberto Cottini ha rivolto ai giovani i ringraziamenti per il loro contributo di alto livello artistico, con l’augurio che il Progetto “Cetona – I giorni del pianoforte“ possa consolidare questa proficua collaborazione portando così un contributo di raffinato valore culturale alla cittadinanza e a tutti gli appassionati di musica in generale.

Foto n. 1 – Il M° Catalina Diaconu insieme ai giovani protagonisti

Foto n. 2 – Al centro il M° Catalina Diaconu e il Sindaco di Cetona