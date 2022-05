Catarci: “Alternativa Comune è progetto politico che unifica le migliori energie cittadine, regionali e nazionali”

“Con l’incontro di oggi, 29 maggio 2022, in una sala strapiena del quartiere romano del Pigneto, Sinistra Civica Ecologista di Roma ha gettato le basi per la rete rossoverde Alternativa Comune, che dal livello cittadino si struttura fin d’ora in ambito regionale e sollecita le esperienze affini per guadagnare presto una dimensione nazionale, municipalista, pacifista, ecologista, legata a femminismi e movimenti sociali. “Ci siamo” recitava il manifesto di convocazione, per allargare e rafforzare i legami tra esperienze locali virtuose e farle contare nel perimetro progressista e nel confronto serrato con le tante e diverse anime che lo compongono, puntando su innovazione politica, radicamento sociale e radicalità di contenuti e scelte.

Il pacifismo non deve lasciare nulla di intentato per smilitarizzare e disarmare la società, il conflitto attuale e tutti gli altri presenti e futuri; l’ecologismo non può permettere che la transizione ecologica rimanga uno slogan vuoto e peggiori gli equilibri ambientali; il municipalismo è la nostra dimensione fondativa e rappresenta le istanze continue per valorizzare l’agire locale in prospettiva generale.

Serve lasciare “l’io” e il “mio” per realizzare un’Alternativa Comune, comunitaria, collettiva, come in consonanza generalizzata hanno ribadito stamattina non solo i pezzi di Sce ma la grandissima parte degli ospiti che hanno preso la parola”.

Così Andrea Catarci, Assessore a Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti all’evento di lancio di Alternativa Comune, la rete di Sinistra Civica Ecologista Roma.

Tra i presenti: Angelo Bonelli, Amedeo Ciaccheri, Michela Cicculli, Emily Clancy, Damiano Coletta, Jasmine Cristallo, Loredana De Petris, Roberto Eufemia, Nicola Fratoianni, Roberta Lombardi, Alessandro Luparelli, Daniele Ognibene, Annaclaudia Petrillo, Simone Petrangeli, Anita Pirovano, Ivo Poggiani, Claudia Pratelli, Elly Schlein, Massimiliano Smeriglio, Aboubakar Soumahoro, Serena Spinelli, Luigi Vacana, Massimo Zedda, Nicola Zingaretti.