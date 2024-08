Catarci: Santori su personale sindaco inventa numeri. Invariati contratti diretta collaborazione

“In alcun modo e secondo nessuna Ordinanza è previsto l’arrivo di cento nuove figure all’interno del Gabinetto del Sindaco Gualtieri. Quelli riportati sono numeri che non esistono, perché con la modifica della Macrostruttura capitolina si è intervenuti per migliorare gli aspetti organizzativi degli uffici di diretta collaborazione del Sindaco, realizzando una semplice suddivisione di strutture, prima incardinate all’interno del Gabinetto del Sindaco.

Il personale già presente in questi uffici resta lo stesso, correttamente riportato nell’Ordinanza, mentre quella che viene istituita è una nuova Segreteria per il Giubileo, funzionale anche ad un miglior coordinamento tra le strutture di Roma Capitale e gli uffici del Commissario Straordinario, composta da tre unità interne e sei esterne, peraltro prevalentemente già in carico alla struttura commissariale o provenienti da altre amministrazioni.

Se una semplice riorganizzazione funzionale al Giubileo diventa una fake news di cento assunzioni, vuole dire che si può costruire qualsiasi polemica prescindendo dalla realtà dei fatti”.

Lo comunica, in una nota, Andrea Catarci, Assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti.

