Caudo: “Con fondazione Archè nel III Municipio, altro tassello per una città di tutti”

“La fondazione Archè con don Giuseppe Bettoni apre la sede romana in Terzo Municipio e, con Casa Marzia, fornisce un aiuto concreto alle donne con bambini. Questa mattina ero con loro all’inaugurazione per portare il benvenuto del Municipio, alla presenza dell’Arcivescovo Don Giampiero Palmieri. Sono felice che sia stato scelto il nostro territorio. È un ulteriore tassello che rafforza la rete di aiuto e sostegno alle donne che come Municipio abbiamo contribuito a creare in questi ultimi anni. Due centri antiviolenza e la Casa dei Diritti e delle Differenze. Non basta, c’è ancora molto da fare, ma per costruire una città che sia davvero di tutti e tutte, occorre partire da qui. Benvenuta Fondazione Arché, benvenuta Casa Marzia nel III municipio”.

Così Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio e capolista di Roma Futura per Gualtieri sindaco in una nota.