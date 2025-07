Cdm, via libera al ddl costituzionale: Roma Capitale avrà potestà legislativa e autonomia finanziaria

Roma potrebbe finalmente scrollarsi di dosso il paradosso che l’ha sempre frenata: essere Capitale d’Italia, ma con gli stessi strumenti di un comune qualsiasi.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi un disegno di legge costituzionale che potrebbe rivoluzionare l’assetto della città eterna, riconoscendole poteri legislativi su settori strategici come urbanistica, trasporti, commercio, turismo, ambiente e beni culturali.

La riforma — che dovrà ora affrontare il lungo percorso parlamentare previsto per le modifiche costituzionali — prevede l’inserimento di Roma nell’articolo 114 della Costituzione, accanto a Stato, Regioni e Comuni. Non sarà una “regione” in senso stretto, ma una Capitale finalmente dotata di autonomia vera e risorse certe.

Una svolta attesa da decenni, che il sindaco Roberto Gualtieri ha più volte invocato, soprattutto in vista del Giubileo 2025.

La riforma istituzionalizza in parte i poteri commissariali che il primo cittadino ha già avuto occasione di sperimentare, ma che, come lui stesso ha dichiarato, “sono stati usati pochissimo”. Con questa novità, l’Assemblea Capitolina diventerebbe un vero e proprio consiglio legislativo, capace di legiferare su Roma come oggi possono fare solo le Regioni.

Sul fronte delle risorse, la riforma apre la strada a una legge statale ad hoc per garantire i fondi necessari al nuovo ordinamento della Capitale. Una legge che dovrà passare per la consultazione con la Regione Lazio e l’Assemblea Capitolina stessa, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.

La premier Giorgia Meloni ha commentato l’approvazione con un messaggio chiaro: “Roma non è una città come le altre. Eppure, è governata con gli stessi poteri di un piccolo comune. Con questa riforma potremo finalmente restituirle il valore che merita e che la storia le riconosce”.

Insomma, si apre una nuova stagione per la città, che guarda al futuro con uno sguardo finalmente all’altezza del suo ruolo.

Ma la strada è ancora lunga: i quattro passaggi parlamentari necessari per modificare la Carta fanno pensare che la riforma diventerà realtà solo nella prossima consiliatura. Intanto, però, il primo passo è fatto. E in Campidoglio si inizia a sognare in grande.

