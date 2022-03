C’è anche tanto degrado tra il Tulipark e la Casa delle Farfalle 

Purtroppo siamo costretti nuovamente ad intervenire su situazioni di degrado dovuto innanzitutto al silenzio e all’inerzia dell’istituzione locale, che sicuramente per mancanza di mezzi e valide soluzioni non è in grado di intervenire.

Parliamo della vasta area che si sviluppa da viale della Primavera a via dei Gordiani e che vede già su via Romolo Lombardi i resti di quello che fu il Teatro Tenda Nuovo Pianeta su cui pende fin dal 2012 una DD dell’allora Municipio VI per la demolizione, bonifica e recupero dello spazio. Una DD su cui c’è stato un ricorso al TAR ma su cui nessuno sembra in grado di fornirne gli sviluppi.

Non ci è riuscita neppure Federica Angeli che dalla ex Sindaca Virginia Raggi ebbe la Delega alle Periferie e che accompagnammo sia nei locali dell’ex Autoparco Comunale di via Fontechiari (destinato adesso e grazie al PNRR a Biblioteca di Quartiere e non solo) e sia davanti a quell’immensa discarica che è diventata appunto l’area recintata dell’ex Teatro Nuovo Pianeta.

Purtroppo sull’area destinata a quello che un giorno sarà il Parco Somaini, non esiste né la manutenzione e né purtroppo controlli che impediscano la realizzazione di baracche in cui trovano alloggio senza nessun tipo di servizio dei senza fissa dimora. Al massino e anche di recente, si è vista la presenza della Polizia Locale e di Stato che pero è più che evidente non ha prodotto nulla se non la realizzazione di altre baracche.

Serve, crediamo, l’immediato intervento del Dipartimento alle Politiche Sociali e questo al fine di trovare una soluzione UMANA per persone che colpevolmente si tende a farle diventare invisibili.

Insomma il nulla per poi magari quando il problema diventa pesante sia per la cittadinanza residente che per l’ambiente, partire con una cacciata di chi ha trovato riparo in quelle baracche e (ma non avviene sempre) un costoso lavoro di bonifica dei rifiuti di ogni genere accumulati nel tempo.

Si pensa di continuare così?