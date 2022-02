C’è una via piccola cosi… a Centocelle

A Centocelle c’è la piccola via delle Tuberose, parallela di via Casilina, all’altezza dell’entrata principale della stazione della metropolitana linea C: “Parco di Centocelle“.

Una seconda entrata della metro è in questa piccola strada cieca, di diritto privato anche se aperta al pubblico transito automobilistico in senso unico alternato con diritto di precedenza, che si affaccia sul lato del quartiere Centocelle, proprio alle spalle di piazza San Felice da Cantalice.

È raggiungibile dagli utenti a piedi anche se vogliono raggiungere le fermate degli autobus sulla via Casilina, e anche dalle macchine che provengono da via Antonio Sebastiani lato viale Palmiro Togliatti, visto che è strada a senso unico. Considerate però che le auto entrano nella piccola via delle Tuberose solo per parcheggiare sulla via, anche se ci sono i cartelli di divieto in ambo i lati.

Per chi non è del posto o non lo conosce, la fermata metro C “Parco di Centocelle” ha sul lato opposto della via Casilina la bellissima Torre di Centocelle (detta Torraccia) e il Parco di Centocelle e allego foto, ad oggi incompiuto, ma il 21 dicembre 2021 la Giunta capitolina ha approvato gli studi di fattibilità ed il quadro economico per interventi di riqualificazione all’interno di varie aree verdi ed archeologiche di Roma Capitale, tra cui il Parco archeologico di Centocelle. Per chi ha voglia di approfondire allego il link: https://abitarearoma.it/238896-2/

Ci sono già andato in via delle Tuberose e sono entrato dal cancello per accedere alla metropolitana linea C il 15 settembre 2021 e avevo trovato un ampio piazzale in mattonato per parcheggio macchine, una trentina di lampioni per l’illuminazione notturna, una rampa di scale, un ascensore, nessuna macchina parcheggiata, la mancanza di un parapedonale di fronte allo scivolo per disabili all’entrata. A settembre 2021 ho scritto l’articolo: le vie di Centocelle, citando anche l’entrata metro e via delle Tuberose e accompagnandolo con la riflessione di cui Abitare A Roma si era occupato in più riprese. Chi vuole approfondire può leggere questo ultimo aggiornamento

Oggi ci sono tornato: non è cambiato nulla e mi domando perché un parcheggio metro importantissimo per la collettività non deve essere in uso? Perché a due anni dalla visita della Sindaca Raggi l’ascensore non funzionava e ancora non funziona? Perché manca ancora, a distanza di due anni, un parapedonale di fronte allo scivolo per disabili all’entrata? Può la nuova Giunta Municipale fornirci degli aggiornamenti? Può la Giunta Capitolina intervenire presso ATAC? L’ultime dichiarazioni sono della Sindaca Raggi e risalgono a giugno 2020, all’apertura del “cancello secondario” di via delle Tuberose.

Attendiamo fiduciosi le informazioni sopra richieste.

Comunque vigileremo.