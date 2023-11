Celebrazione per tutti i caduti nelle missioni internazionali per la pace

Si è svolta la celebrazione per tutti i caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, officiata da S.E. Monsignor Santo Marcianò, Ordinario Militare, presso la Basilica di Santa Maria in Aracoeli al Campidoglio

All’appuntamento ha partecipato, il Consigliere Delegato alla Transizione Ecologica, Ambiente, Aree Protette e Tutela degli Animali della Città metropolitana di Roma Capitale, Rocco Ferraro e per Roma Capitale la Vicesindaca Silvia Scozzese