Celli: approvata mozione per celebrare Giacomo Matteotti a cento anni dal suo omicidio compiuto dai fascisti

L’Assemblea capitolina ha approvato una mozione volta a promuovere iniziative e azioni per valorizzare la figura, la memoria e il pensiero di Giacomo Matteotti in occasione del centenario del suo omicidio.

Il provvedimento, a prima firma della presidente Svetlana Celli, punta anche a stimolare il Governo a organizzare eventi di rilievo nazionale al fine di dare alla ricorrenza l’importanza e la visibilità che merita, anche legando le celebrazioni alla Festa della Repubblica.

“Giacomo Matteotti è stato un personaggio centrale per la lotta al fascismo. Il suo coraggio e il suo sacrificio hanno ispirato i valori della Costituzione in cui tutti ci riconosciamo. L’omicidio fu compiuto da una squadra fascista a seguito di un suo discorso in Parlamento. Noi siamo convintamente antifascisti.

Non possiamo e non vogliamo dimenticare uomini e donne come lui che hanno contribuito alla costruzione di un Paese libero, moderno e democratico.

Anzi, storie come quella di Giacomo Matteotti meritano la piena diffusione e conoscenza tra i giovani. Ringrazio i consiglieri per l’approvazione di questa mozione”, afferma la presidente Svetlana Celli.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati