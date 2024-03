Celli: economia circolare sfida necessaria che richiede impegno comune

“Il tema dell’economia circolare è centrale nello sviluppo delle politiche ambientali. Richiede un impegno comune e una responsabile azione sinergica tra tutti i soggetti coinvolti, dalle istituzioni alle imprese, dai cittadini ai consorzi di filiera. Fare rete e collaborare è il primo e fondamentale passo per attivare un percorso virtuoso per raggiungere i risultati sperati con un approccio pragmatico e calibrato alle reali esigenze. In tema di rifiuti a Roma stiamo lavorando sul potenziamento dell’impiantistica.

Ma dobbiamo seguire con forza anche l’obiettivo della transizione verso un’economia circolare, imprescindibile per il futuro delle nostre città, attraverso la riduzione della produzione di rifiuti e di quelli non riciclabili, alzando la percentuale di differenziata per arrivare quindi a meno rifiuti in discarica e a meno emissioni di CO2.

Importante è coinvolgere in modo attivo i cittadini in questo percorso che dovrà segnare un cambiamento culturale e una svolta concreta nei comportamenti della vita quotidiana. L’economia circolare, dunque, è una sfida complessa, ma necessaria. Ed è una grande occasione che anche Roma deve cogliere diventando un esempio vincente. Insieme, possiamo costruire un futuro più sostenibile”.

Così la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, intervenuta questa mattina in Campidoglio in apertura dell’iniziativa “Roma circolare – Per una nuova economia: la Capitale fa la differenza”, organizzata dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale.

