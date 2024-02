Celli: ferma condanna per grave episodio durante commissione lavori pubblici Municipio VI

“Ferma condanna per grave episodio durante commissione lavori pubblici del Municipio VI. Solidarietà al capogruppo del Pd Fabrizio Compagnone che ha ricevuto un colpo alla nuca nel tentativo di bloccare una lite scoppiata tra due consiglieri di Fratelli d’Italia. E’ assolutamente inaccettabile quanto accaduto. Siamo di fronte ad un caso grave e assurdo. La dialettica politica non deve mai superare i limiti del sano confronto, in qualsiasi sede. Lo dobbiamo innanzitutto alla fiducia dei cittadini, dei territori che amministriamo e al rispetto delle istituzioni. L’invito è a svolgere con responsabilità il nostro ruolo e a onorare al meglio il nostro mandato”.

Ad affermarlo in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

