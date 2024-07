Celli: Governo dimostra poca attenzione per Roma e taglia 120 milioni di euro per i cittadini

Il Governo della romana Giorgia Meloni taglia 120 milioni di euro di fondi per Roma fino al 2028. A partire già dal 2024 avremo 28 milioni di euro in meno per servizi essenziali ai cittadini: trasporto pubblico o assistenza scolastica ai ragazzi diversamente abili, ad esempio. A partire già dal 2024 avremo 28 milioni di euro in meno per servizi essenziali ai cittadini: trasporto pubblico o assistenza scolastica ai ragazzi diversamente abili, ad esempio.

La decisione del Governo di destra conferma una visione miope e poco attenta verso Roma, città Capitale d’Italia.

Ed è per questo che sosteniamo l’allarme lanciato dal sindaco Roberto Gualtieri: Roma non può subire un taglio così pesante e pagare un prezzo sempre alto”.

Così in una nota la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

“La nostra Amministrazione, con coraggio e determinazione, sta mettendo in campo una grande azione di rilancio, grazie alla virtuosa gestione dei fondi Pnrr e del Giubileo. Ma ciò non basta se a livello nazionale si mettono in atto scelte e politiche penalizzanti che non considerano il ruolo, la dimensione e l’importanza di Roma.

Perché i primi a subire gli effetti negativi sono i cittadini, in particolar modo le fasce più deboli. È necessario dunque rivedere e ripensare l’impegno verso Roma, a partire dalla riforma di Roma Capitale che potrà garantire risorse e poteri degni di una grande Capitale internazionale. Noi faremo la nostra parte in questa battaglia per il bene delle romane e dei romani”, conclude la Presidente Celli.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙