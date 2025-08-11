Centocelle, abbattuti quattro pini in via Delpino: polemiche tra i residenti

Il rumore delle motoseghe ha interrotto la quiete di via Delpino, a Centocelle, suscitando preoccupazione e proteste tra i residenti.

A cadere, uno dopo l’altro, sono stati quattro pini: un intervento programmato dal Dipartimento Tutela ambientale, a seguito di una valutazione visiva (VTA) e di prove strumentali.

Le verifiche hanno rivelato che tre alberi appartenevano alla classe di propensione al cedimento D, la più alta, che indica il venir meno del fattore di sicurezza naturale della pianta.

In altre parole, le loro condizioni erano talmente compromesse da rendere impossibile qualsiasi intervento di messa in sicurezza. Successivamente, un’ulteriore ispezione ha sancito la necessità di abbattere anche un quarto pino.

Il Dipartimento precisa che sugli alberi non sono state riscontrate nidificazioni e che, come previsto dal Regolamento del verde (articolo 41), le piante saranno sostituite entro un anno.

Nonostante ciò, sui gruppi Facebook di Centocelle il dibattito si è acceso in poche ore, con molti cittadini contrariati per la perdita del verde in strada.

Un copione già visto lo scorso giugno a Villa Gordiani, dove l’abbattimento di otto eucalipti lungo via Romiti aveva scatenato proteste analoghe. Anche in quel caso, l’operazione era stata motivata da condizioni vegetative e di sicurezza irrimediabilmente compromesse.

