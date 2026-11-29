Centocelle accoglie padre Fabrizio Carli il nuovo parroco di San Felice da Cantalice
Oggi, domenica 29 novembre 2026, durante la celebrazione eucaristica delle ore 18:00, si è tenuto il rito ufficiale di insediamento
Un nuovo capitolo si apre per la comunità parrocchiale di San Felice da Cantalice, nel cuore di Centocelle. Oggi, domenica 29 novembre 2026, durante la celebrazione eucaristica delle ore 18:00, si è tenuto il rito ufficiale di insediamento del nuovo parroco, padre Fabrizio Carli.
Il religioso dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini – già attivo negli ultimi anni presso la Basilica Papale di San Lorenzo fuori le Mura – raccoglie il testimone da padre Mario Fucà, che ha guidato la parrocchia di piazza San Felice dal 2016.
La solenne liturgia è stata presieduta dal Vescovo ausiliare, S.E.R. Mons. Alessandro Zenobbi, e ha visto la partecipazione dei fedeli del quartiere in un clima di grande raccoglimento.
Come previsto dal cerimoniale, il rito è stato scandito da diversi segni liturgici ricchi di significato che hanno accompagnato l’inizio del nuovo ministero pastorale:
L’affidamento e l’inizio del servizio: Subito dopo l’ingresso, il Vescovo ha invitato l’assemblea a invocare lo Spirito Santo con un canto, pronunciando poi l’orazione di affidamento del nuovo parroco. A seguire, padre Fabrizio ha asperso i fedeli, baciato l’altare e lo ha incensato.
Il saluto della comunità e le promesse: Un rappresentante della parrocchia ha rivolto un breve messaggio di benvenuto e ringraziamento al nuovo pastore. Dopo l’omelia, padre Fabrizio ha rinnovato davanti a Mons. Zenobbi le promesse pronunciate nel giorno della sua ordinazione sacerdotale.
I segni della guida pastorale: Al termine dell’orazione dopo la Comunione, il Vescovo ha consegnato simbolicamente a padre Fabrizio la chiave del tabernacolo. Infine, poco prima della benedizione conclusiva, lo ha invitato a prendere ufficialmente posto alla sede presidenziale.
Con questo passaggio di consegne, la comunità di Centocelle si prepara a proseguire il proprio cammino di fede e di presenza sul territorio sotto la guida del nuovo parroco. Nella giornata di domani Padre Fabrizio si appresta a celebrare anche il 35° anniversario di sacerdozio. Auguri dalla nostra redazione.
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