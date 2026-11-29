Un nuovo capitolo si apre per la comunità parrocchiale di San Felice da Cantalice, nel cuore di Centocelle. Oggi, domenica 29 novembre 2026, durante la celebrazione eucaristica delle ore 18:00, si è tenuto il rito ufficiale di insediamento del nuovo parroco, padre Fabrizio Carli.

Il religioso dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini – già attivo negli ultimi anni presso la Basilica Papale di San Lorenzo fuori le Mura – raccoglie il testimone da padre Mario Fucà, che ha guidato la parrocchia di piazza San Felice dal 2016.

La solenne liturgia è stata presieduta dal Vescovo ausiliare, S.E.R. Mons. Alessandro Zenobbi, e ha visto la partecipazione dei fedeli del quartiere in un clima di grande raccoglimento.

Come previsto dal cerimoniale, il rito è stato scandito da diversi segni liturgici ricchi di significato che hanno accompagnato l’inizio del nuovo ministero pastorale:

L’affidamento e l’inizio del servizio: Subito dopo l’ingresso, il Vescovo ha invitato l’assemblea a invocare lo Spirito Santo con un canto, pronunciando poi l’orazione di affidamento del nuovo parroco. A seguire, padre Fabrizio ha asperso i fedeli, baciato l’altare e lo ha incensato.

Il saluto della comunità e le promesse: Un rappresentante della parrocchia ha rivolto un breve messaggio di benvenuto e ringraziamento al nuovo pastore. Dopo l’omelia, padre Fabrizio ha rinnovato davanti a Mons. Zenobbi le promesse pronunciate nel giorno della sua ordinazione sacerdotale.

I segni della guida pastorale: Al termine dell’orazione dopo la Comunione, il Vescovo ha consegnato simbolicamente a padre Fabrizio la chiave del tabernacolo. Infine, poco prima della benedizione conclusiva, lo ha invitato a prendere ufficialmente posto alla sede presidenziale.

Con questo passaggio di consegne, la comunità di Centocelle si prepara a proseguire il proprio cammino di fede e di presenza sul territorio sotto la guida del nuovo parroco. Nella giornata di domani Padre Fabrizio si appresta a celebrare anche il 35° anniversario di sacerdozio. Auguri dalla nostra redazione.

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