Centocelle al buio: torneremo alle fiaccole della Roma antica?

Nell’antica Roma i viandanti notturni utilizzavano le facies (fiaccole) – ai più abbienti le portavano gli schiavi – non esistendo l’illuminazione pubblica notturna. Forse attualmente qualche “nostalgico” vuole restaurare quest’antica e suggestiva usanza, dal momento che, almeno a Centocelle, ci sta facendo abituare alle strade completamente buie. A scadenze quasi regolari, spiegabili solo con guasti eccezionali del sistema elettrico dei lampioni, si annottano a scacchiera le strade del quartiere.

Stasera (10 ottobre 2023) dev’essere accaduta una catastrofe attribuibile solo ad un meteorite, dal momento che sono al buio: via Cocconi, largo Cocconi, via Tenore, piazza Teofrasto, via Parlatore, via dei Castani, via Cesati, via Smaldone, via delle Rose (solo da un lato) via dei Ciclamini, via delle Palme ecc… e qui mi taccio, non potendo esplorare oltre, per non incorrere in rovinose cadute o in investimenti da parte di qualche mezzo di locomozione.

Solo un mese fa, è stata completamente al buio via Smaldone e… solo per dieci giorni.

Non voglio pensare male, supponendo che questo oscuramento possa essere motivato da motivi economici, per risparmiare e compensare gli sprechi di altre zone; ma francamente il succedersi, con tale frequenza, di guasti alle linee elettriche pubbliche della zona, non so quale altra ragione tecnica possa avere.

Un ultimo dubbio: se voglio comperare un vestito lo debbo pagare, altrimenti non me lo porto a casa, e questo vale per ogni acquisto; se non pago le tasse sono evasore con tutte le conseguenze del caso (non sempre e non per tutti…). Perché dunque debbo pagare un servizio che non ho? Se stasera vado in giro con la facies, non mi si potrebbe defalcare il pagamento di questo disagio? Si dirà: “Eh ma come fai, è difficile quantificare, come restituire…” Basterebbe che la prossima tassa comunale per i cittadini di Centocelle avesse uno sconto: quale? Non ditemi che nell’era dei computers e del metaverso non si possa fare un calcolo del genere!