Educare nelle periferie è un mestiere per temerari, fatto per chi ogni giorno affronta situazioni complesse in contesti spesso privi di risorse, mantenendo però vivo il coraggio di guardare al futuro. Li definisce «professionisti della speranza» Marco Rossi-Doria nell’introduzione a “Il mestiere di educare. Voci e storie di periferie, di scuole e di comunità“, il nuovo volume di Francesco Erbani pubblicato da Donzelli Editore.

Il libro verrà presentato venerdì 27 novembre alle ore 18:00 a Centocelle, presso la libreria Il Mattone (via Giacomo Bresadola, 36), in un evento promosso da Salesiani Don Bosco – Roma Borgo Ragazzi e Fondazione Paolo Bulgari.

Gli ospiti e il ricordo di Paolo Bulgari

A dialogare con l’autore ci sarà un gruppo di esperti che ogni giorno lavorano sul campo: l’educatore Alessandro Iannini, la progettista Michela Diodato, la dirigente scolastica Wanda Giacomini e la psicoterapeuta Valeria Lucatello. A moderare l’incontro sarà Giulio Cederna, al quale spetterà anche il compito di ricordare Paolo Bulgari, a una settimana dalla sua scomparsa.

Un racconto corale nato a Roma Est

Il volume raccoglie le interviste a insegnanti, dirigenti scolastici, educatori, psicologi, attivisti e pedagogisti impegnati nelle realtà educative più delicate.

Il progetto editoriale nasce infatti dall’esperienza concreta di Tornasole, il programma di innovazione pedagogica promosso tra il 2020 e il 2025 dalla Fondazione Paolo Bulgari e da Con i Bambini Impresa sociale proprio in alcuni quartieri di Roma Est.

Tra le pagine del libro emerge con forza il senso profondo dell’azione educativa, come racconta nell’opera lo stesso Alessandro Iannini, impegnato da oltre vent’anni al Borgo Ragazzi Don Bosco: «La funzione fondamentale consiste nello stare. Si mette in relazione con i ragazzi. E, dentro la relazione, piano piano fa un po’ da specchio alle vicende che vive il ragazzo. In alcuni momenti lo accompagna, in altri lo sostiene, lo incoraggia. Gli restituisce uno sguardo. Quando l’educatore scorge in lui qualcosa di sé che lui ancora non riconosce, oppure intravede qualcosa di inespresso, una passione, una competenza, una sogno, una manualità e gliela rivela, ecco che questa è la funzione principale di un educatore».

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