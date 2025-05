Centocelle, barbiere ferito al collo con le forbici da un cliente

Una normale serata di lavoro si è trasformata in un incubo in una barberia di via Filippo Parlatore, nel cuore di Centocelle.

Poco dopo le 20 di lunedì 20 maggio, una lite tra due uomini è degenerata in violenza brutale: un giovane barbiere di 24 anni è stato colpito al collo con una forbice, davanti agli occhi attoniti dei presenti.

Il ragazzo, di origine indiana e dipendente del negozio, stava lavorando come ogni giorno quando un uomo, al culmine di una discussione dai contorni ancora poco chiari, ha afferrato una forbice e l’ha usata come un’arma.

Un solo colpo, mirato, che ha ferito il barbiere al collo. Nonostante la gravità del gesto, il giovane è rimasto cosciente ed è riuscito a chiedere aiuto.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasportato la vittima d’urgenza al policlinico Umberto I, dove è stato ricoverato in codice rosso e trattenuto in osservazione. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Nel frattempo, l’aggressore è fuggito, facendo perdere le sue tracce. I carabinieri della compagnia Casilina hanno avviato subito le indagini e sono ora sulle sue tracce.

Le telecamere di sorveglianza della zona e le testimonianze raccolte dai presenti potrebbero fornire elementi utili per risalire alla sua identità.

Restano da chiarire i motivi della lite: non è esclusa alcuna pista, dal litigio personale a vecchi rancori.

