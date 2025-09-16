Centocelle, blitz all’alba: fuggi fuggi tra bancarelle abusive e cibo rubato

Alle prime luci del mattino, mentre il quartiere di Centocelle iniziava appena a svegliarsi, piazzale delle Gardenie si è trasformato in un set da film: urla, bancarelle improvvisate, fughe precipitose.

I “commercianti” abusivi hanno lasciato dietro di sé tonnellate di merce, abbandonata su marciapiedi e panchine nel disperato tentativo di sfuggire ai controlli.

Questa volta però i caschi bianchi sono arrivati preparati. Dalle 6:15 gli agenti del gruppo Spe e del V Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale hanno fatto irruzione, ponendo fine all’ennesimo capitolo del mercato illegale all’aperto, che ormai da tempo si ripete ogni mattina tra le 5 e le 7.

Un fenomeno organizzato, condotto soprattutto da gruppi di origine rom e dell’Est Europa, che da anni sfida i controlli trasformando l’area in un supermercato a cielo aperto.

Cibo rubato e merce di dubbia provenienza

Il sospetto più inquietante è che gran parte del cibo venduto sia frutto di furti mirati: prodotti destinati alle mense scolastiche, sottratti a bambini e studenti, per finire rivenduti a pochi euro su lenzuola stese sull’asfalto.

Il bilancio del blitz è impressionante: oltre tre tonnellate di generi alimentari sequestrati, tra parmigiano, salmone, affettati, tonno in scatola, succhi di frutta, olio, caffè e perfino merendine sfuse. Prodotti freschi e confezionati con scadenza breve, in molti casi trasportati e conservati senza alcuna garanzia igienica.

Accanto al cibo, anche oltre 24mila metri cubi di altra merce: scarpe, abbigliamento, detergenti e prodotti per l’igiene personale – circa 400 articoli tra shampoo, dentifrici, bagnoschiuma e deodoranti.

Ma la sorpresa più inquietante è arrivata da una panchina: lì gli agenti hanno trovato tablet, computer e telefoni cellulari, anch’essi di dubbia provenienza.

Un fenomeno che non si arresta

Il mercatino abusivo di Centocelle non è nuovo alle cronache. Da anni, ogni mattina all’alba, i venditori improvvisati allestiscono i loro banchi, certi di poter smontare tutto in pochi minuti prima dei controlli. Ma questa volta, colti di sorpresa, non hanno avuto il tempo di sparire nel nulla.

Tutta la merce sequestrata e non recuperabile è stata consegnata ad Ama per lo smaltimento.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.