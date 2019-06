Centocelle, come eravamo come saremo. Se ne parlerà lunedì 24 giugno 2019 dalle ore 20:00 alle 23:30 al Borgo Ragazzi Don Bosco Via Prenestina, 468 a Roma, in una Serata – incontro sul quartiere, per ricordare come era ed immaginare dove andrà, passando per tutti i mutamenti accaduti negli ultimi 30 anni.

E un confronto con gli osservatori del cambiamento e proiezione del cortometraggio “UNDER18, Storie di sogni perifierici” Scritto da Marcello Cantoni e Carlo Lagreca.

Cosa è cambiato nell’urbanistica, nella conformazione sociale, nella gente? Si cercherà di individuare i grandi eventi che hanno mutato, nel bene e nel male, l’assetto di Centocelle con la partecipazione di

– Vincenzo Luciani direttore di AbitareA Roma Notizie e autore di numerose pubblicazioni sul quartiere;

– Andrea Martire, scrittore e blogger di centocelle presidente dell’ Associazione Culturale CentRocelle;

Non mancherà l’Intrattenimento ludico e letterario per i bambini a cura della libreria L’ora di libertà.

Siete curiosi di sapere cosa è successo nel vostro quartiere? Se sì questo è il luogo e il giorno giusto.