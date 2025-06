Centocelle, coppia sorpresa in una casa popolare occupata abusivamente: il compagno picchia un vigile

Sono due le persone denunciate dagli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale durante un intervento di recupero di un alloggio popolare occupato abusivamente in via Fontechiari.

Le pattuglie, intervenute a seguito dell’attivazione dell’allarme installato presso un immobile ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) hanno avviato immediatamente le operazioni di recupero dell’alloggio, occupato da una donna di 28 anni, quando all’improvviso il suo compagno ha opposto resistenza colpendo un agente, al fine di impedire l’intervento. L’uomo, un trentenne di nazionalità italiana, è stato bloccato e denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Al termine delle operazioni, la donna è stata denunciata per occupazione abusiva e danneggiamento. L’appartamento, una volta sgomberato, è stato nuovamente allarmato e posto sotto sequestro.

