Nella storica comunità parrocchiale di San Felice da Cantalice, punto di riferimento spirituale e sociale nel cuore di Centocelle, domenica 29 novembre 2026, alle ore 18.00, si terrà la solenne celebrazione eucaristica durante la quale avrà luogo il rito di ingresso ufficiale del nuovo parroco, padre Fabrizio Carli dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini (OFM Cap).

A presiedere la liturgia nella chiesa di piazza San Felice da Cantalice 20 sarà il vescovo ausiliare S.E.R. Mons. Alessandro Zenobbi. Nell’invito rivolto ai fedeli e agli abitanti del quartiere, padre Fabrizio ha scelto come motto un celebre passo del Vangelo secondo Matteo: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati… “Voglio misericordia e non sacrificio” poiché io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori», Mt 9, 12-13), accompagnandolo con un messaggio di vicinanza alla comunità: «Vi aspetto con gioia per condividere con voi questa occasione di fede, preghiera e comunione».

Padre Fabrizio raccoglie il testimone da padre Mario Fucà, anch’egli cappuccino e originario proprio di Centocelle, che ha guidato la parrocchia negli ultimi dieci anni, dal 2016 ad oggi. Un decennio segnato da una forte attenzione alle fragilità del quartiere, dal dialogo con le realtà civiche e culturali del territorio e da iniziative concrete di solidarietà e ospitalità, come l’esperienza della struttura di accoglienza “Casa San Felice” e il sostegno quotidiano alle famiglie in difficoltà.

La chiesa di San Felice, edificata nel 1928 e da quasi un secolo affidata ai Frati Minori Cappuccini della Provincia Romana, prosegue dunque nel segno della continuità il proprio servizio nel quadrante.

CHI È IL NUOVO PARROCO

Frate dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini (Provincia Romana), padre Fabrizio Carli porta a Centocelle una consolidata esperienza pastorale, liturgica e di gestione comunitaria maturata nella Capitale.

Prima dell’incarico a San Felice da Cantalice, ha prestato servizio per diversi anni presso la Basilica Papale di San Lorenzo fuori le Mura, al Verano, dove ha ricoperto dapprima il ruolo di viceparroco e successivamente quello di parroco, rettore della Basilica ed economo della fraternità, oltre all’incarico di assistente regionale dell’Ordine Francescano Secolare (OFS).

Nel corso del suo ministero al Verano si è distinto per la cura della pastorale parrocchiale e dell’accoglienza dei pellegrini, guidando la comunità durante importanti appuntamenti diocesani e giubilari e approfondendo anche la storia e il culto legati alle memorie martiriali romane. Un bagaglio di ascolto, attenzione agli ultimi e radicamento sul territorio che ora mette al servizio del quartiere di Centocelle.

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