Centocelle: due poeti a scuola

Il giorno 21 novembre 2023, una bella giornata soleggiata, nell’Istituto Comprensivo I.C. Cocconi, plesso Marco Polo e nello specifico classe 5 L, gli alunni hanno incontrato un autore di poesie in lingua italiana e in dialetto romanesco Maurizio Rossi e un editore e poeta: Vincenzo Luciani.

Ogni anno questo Istituto dedica un’intera settimana alla lettura poiché il corpo docente ritiene importantissima questa attività; da qualche anno, infatti, è stata anche riqualificata la biblioteca scolastica.

Le attività svolte dal 20 al 24 Novembre sono state LIBRIAMOCI e SCAMPIA, cioè incontri e letture con gli autori.

L’emozionante incontro nella classe 5 L è iniziato con la recita da parte degli alunni della poesia “San Martino” di Giosuè Carducci, successivamente alcuni alunni hanno proclamato delle poesie composte da loro. I due scrittori si sono complimentati con i ragazzi.

A loro volta hanno esposto l’intervento insegnando ai ragazzi a comporre uno stornello in dialetto romanesco.

L’insegnamento più importante di questa straordinaria giornata è che la poesia non è solo un testo letterario ma una forma d’arte a cui tutti abbiamo accesso, essa nasce, infatti, dai sentimenti propri di tutti gli esseri umani

Con l’aiuto degli autori gli alunni hanno scritto i seguenti versi:

Stornelli:

Oh margherita

sei la più bella, sei proprio una fata

per questo sei la nostra preferita

Fior de gaggìa

quanno te vedo provo tanta gioia

er sono tuo è come una magia.

Per me la poesia è un momento libero. E’ un momento per esprimere le emozioni a modo nostro, che sia rabbia,felicità,tristezza o disgusto, non c’è nulla di sbagliato né di giusto. DILETTA

La poesia è un momento di ispirazione tra tanti altri che si perde sul punto in cui stai ma rimane nel tuo cuore. LUIS

La poesia per me è modo per esprimere le emozioni sia belle sia brutte ma non offendono nessuno. SARA

La poesia per me un momento di rilassamento. MICHELE

La poesia è un calmo e bel momento dell’anima per me. SOFIA

Per me la poesia è un modo per esprimere i propri sentimenti come una canzone. NOCOLAS

La poesia per me è arte perché esprime le tue emozioni anche quando sei triste o per rilassarti. GABRIELE

Leggere una poesia vuol dire divertirsi. NURA

La poesia è un modo per esprimere le proprie emozioni. MARIO

La poesia è un disegno astratto ed è anche un momento di calma e tranquillità. ARIANNA

La poesia è un testo che esprime un sentimento o un’emozione che tutti possono leggere o provare. CAMILLA

La poesia per me è un momento di sfogo, anche se esprimi nel testo gioia, poiché di solito si scrive una poesia nei momenti bui. PIETRO

La poesia per me è una forma d’arte che trasmette le emozioni dello scrittore o della scrittrice ed è un momento di liberazione. ANDREA

Per me la poesia è un testo che esprime:pensieri, emozioni, affetto e le persone che ascoltano si possono emozionare . ERIK

Per me la poesia è modo per esprimere dei sentimenti. SHAKIB

La poesia per me è un testo che si può comporre con tranquillità e la serenità. ACHILLE

Per me la poesia è un testo in cui possiamo esprimere le nostre emozioni oppure descrivere un posto,una cosa o una persona cara. CHANEL

La poesia per me è un momento di svago che suscita tutte le emozioni del poeta. CATERINA

Per me la poesia è la spiegazione del sentimento dell’autore. DAVIDE

Grati di questa della esperienza formativa i ragazzi e le ragazze della 5L ringraziano.