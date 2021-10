Centocelle e Villa De Sanctis. È ora di stroncare l’abbandono di ingombranti

Quello che ormai riescono a fare impunemente quelli delle bande dei rifiuti è incredibile. Come detto più volte, i luoghi dove a Roma vengono scaricati a terra elettrodomestici, materassi, arredamenti e materiale da costruzione proveniente dalla manutenzione straordinaria di appartamenti, sono sempre gli stessi, su viale della Primavera accanto a Dem, in via O. Petrini a 7/8 metri da viale della Primavera, poi c’è via R. Balzani a pochi metri da via C. Durante e sempre su vía Balzani, su via Ferraironi subito dopo la scuola.

I residenti non ne possono più e non si vede nessun cenno di controllo del territorio e nessuna delle 105 fototrappole acquistate e magnificate dal municipio V. Il video girato oggi pomeriggio denuncia un fatto di una gravità inaudita. Ama da poco più di 24h aveva portato via vecchie porte, finestre, mobilia e un materasso e pulito il marciapiede. Ed ecco che immediatamente sono stati rimpiazzati con tre, dico tre, enormi frigoriferi come sempre cannibalizzati dei motori. I cittadini, ripeto, non ne possono più! Ama Spa, le Istituzioni e le Forze dell’Ordine, Polizia Roma Capitale in testa devono scrivere la parola fine a questa attività illegale in strade certamente non secondarie dei quartieri e a dir poco infame!