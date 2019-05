Centocelle, FDI: “Mozione in Campidoglio per rivedere progetto Isola Ambientale”

“Dopo la consultazione organizzata da Fratelli d’Italia per ascoltare l’opinione dei cittadini in merito al progetto di isola ambientale a Centocelle con pedonalizzazione di via dei Castani, stamattina in commissione Mobilità capitolina abbiamo ribadito ancora una volta le gravissime criticità del progetto portato avanti dal M5S in gran segreto alle spalle dei residenti e dei commercianti e senza coinvolgere la polizia locale, che anche oggi ha rappresentato le criticità nella commissione Mobilità municipale.

“Abbiamo scoperto dai tecnici dell’Agenzia della Mobilità che, in spregio alla tanto reclamizzata ma mai applicata trasparenza grillina, è stato completato il progetto definitivo e che domattina andrà in conferenza dei servizi per andare a gara entro fine anno. Come Fratelli d’Italia, da sempre impegnati nell’ascolto dei cittadini, riteniamo che scelte così importanti che sconvolgono la vita del quartiere non possono essere calate dall’alto e decise in fretta a tavolino tenendo, conto soltanto di simulazioni virtuali e non delle realtà del territorio che cercheremo di ribadire anche nell’incontro con i cittadini che si terrà oggi 29 maggio alle 17.30 presso la Casa della Cultura di via Casilina.

Abbiamo anche predisposto una mozione urgente per chiedere al Campidoglio di rivedere il progetto sospendendo nel frattempo la convocazione della conferenza di servizi in attesa di acquisire il parere dei cittadini interessati, anche tramite un apposito referendum istituzionale. I cittadini attendono principalmente la riqualificazione dei marciapiedi e degli arredi, la creazione di idonee aree parcheggio, anche per evitare il caos nelle strade limitrofe, e l’effettivo potenziamento del trasporto pubblico”.

È quanto dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni vice presidente dell’Assemblea Capitolina, Daniele Rinaldi coordinatore del partito in V Municipio e Christian Belluzzo consigliere municipale.