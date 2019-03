Centocelle, (FDI): “No alla pedonalizzazione di via dei Castani”

“La chiusura di un’importante strada, commerciale e di collegamento del quartiere Centocelle, quale via dei Castani, è l’ultima trovata dei Grillini, personaggi molto esperti della tastiera del computer ma totalmente disconnessi dai problemi della vita reale. La pedonalizzazione di una strada avrebbe senso se alle estremità della via si creano prima dei parcheggi multipiano e siano già attive delle attrazioni per i cittadini, anche perché si tratta di una strada di periferia e non di un luogo centrale dove transitano migliaia di turisti al giorno, con i mezzi pubblici che funzionano regolarmente e con accettabili tempi di attesa e non come i bus e la metro che ci sono nei quartieri di periferia.

“Togliere i parcheggi sulla via, tra l’altro, comporterebbe il caos dal punto di vista veicolare sulle altre strade limitrofe, peraltro già congestionate essendo molto strette e, comunque, prima di questi assurdi progetti calati dall’alto e senza alcuna partecipazione, i cittadini attendono molti altri servizi prioritari, tra cui una moderna riqualificazione dei marciapiedi, un piano per il miglioramento dell’arredo urbano, un’adeguata raccolta dei rifiuti, anche differenziata, e una incisiva cura degli alberi.

“Naturalmente, come Fratelli d’Italia, siamo contrari alla pedonalizzazione che i grillini stanno portando avanti e appoggiamo la battaglia dei tantissimi residenti, che sarebbero sequestrati in casa subendo indicibili disagi da una movida che diventerebbe selvaggia, e dei commercianti che ben presto sarebbero costretti a chiudere le loro attività. Raggi e Boccuzzi ascoltino le legittime richieste provenienti dal territorio, altrimenti per i grillini sarà l’ennesima batosta elettorale”.

Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia, Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina, Daniele Rinaldi, coordinatore del V Municipio e Walter Pacifici, già consigliere del Municipio Roma V.