Centocelle, Figliomeni (Planet Solidarietà): Assembramento e illegalità davanti al Mercato Insieme

Questa è la situazione di stamattina davanti al mercato Insieme di viale della Primavera a Centocelle, a pochi metri della fermata Gardenie della metro C. Assembramento continuo di “nomadi” che vendono merce di “dubbia provenienza” (la definisco così per essere garbato ma non dovrei!) e gente che si ammassa per guardare, toccare e comprare in barba ad ogni minima regola anticovid”.

“E le Istituzioni – prosegue Figliomen – preposte ad intervenire e trovare soluzioni definitive a questo annoso problema, che peraltro paghiamo profumatamente, che fanno? Temo niente, purtroppo un bel nulla perché forse impegnati a chiacchierare amabilmente a vuoto nelle calde stanze municipali e comunali! Auspichiamo un immediato intervento e almeno che, sul rispetto delle regole covid, non ci si accanisca contro qualche povero negoziante o cittadino per delle inezie a fronte di queste palesi e documentate illegalità”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, fondatore di Planet Onlus e Responsabile dei rapporti con le Istituzioni di Planet Solidarietà – APS.