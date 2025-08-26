Centocelle, i rally illegali dilagano: “Vogliono marcare il territorio, è una sfida alle autorità”

Le notti di Centocelle continuano a essere disturbate dal rombo dei motori. Nonostante i controlli intensificati delle forze dell’ordine, il fenomeno delle corse clandestine non accenna a diminuire: al contrario, sembra allargarsi, conquistando nuove strade del quartiere.

«È come se volessero marcare il territorio, una sfida aperta alle autorità», denuncia Monica Paba, presidente della Rete Impresa Castani, da anni in prima linea contro i rally illegali.

Fino a qualche mese fa il cuore pulsante delle corse era via dei Castani, tra piazza dei Mirti e via delle Camelie. Oggi i residenti segnalano gare anche in piazza Teofrasto, via Federico Delpino, viale della Primavera, via dei Glicini e piazza San Felice da Cantalice. Una vera e propria mappa dell’illegalità, aggiornata notte dopo notte dai cittadini sui gruppi social del quartiere.

La prova concreta di questa escalation è arrivata martedì 19 agosto, quando in via Gussone, a ridosso di via Prenestina, un’auto lanciata a tutta velocità ha perso il controllo schiantandosi contro quattro veicoli parcheggiati. L’ennesimo episodio che ha fatto scattare l’allarme.

Le istituzioni hanno acceso un faro sulla questione. Da un lato le forze dell’ordine hanno rafforzato i controlli nelle strade più critiche.

Dall’altro la politica studia soluzioni strutturali: attraversamenti pedonali rialzati, allargamento dei marciapiedi per aumentare la visibilità agli incroci e nuove misure di dissuasione.

Ma i cittadini e i commercianti non vogliono restare a guardare. «Abbiamo pensato anche a telecamere Ocr per leggere le targhe», spiega Paba. «Il problema è il costo: circa 10mila euro per ogni palo. Per questo stiamo valutando una raccolta fondi, perché difendere la sicurezza del quartiere è diventata una necessità».

Un quartiere stanco di subire, che prova a organizzarsi per spegnere, una volta per tutte, i motori della paura.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.