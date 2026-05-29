Centocelle, il cortile dell’era fascista diventa un’oasi verde: inaugurato il giardino alla scuola “Giulio Cesare”

Un cortile monumentale e spoglio, concepito secondo i rigidi canoni architettonici degli anni Trenta, si trasforma in un’aula verde multimediale a cielo aperto, dove la natura diventa parte integrante del percorso didattico.

Nella giornata di giovedì 28 maggio è stato ufficialmente inaugurato il nuovo giardino dell’istituto comprensivo di via Giulio Cesare, nel cuore del V Municipio.

Alla cerimonia di taglio del nastro hanno preso parte il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’assessora capitolina alla Scuola, Formazione e Lavoro, Claudia Pratelli, e il minisindaco del V municipio Mauro Caliste, insieme a decine di alunni della scuola primaria e dell’infanzia, primi reali beneficiari della rigenerazione ambientale dello spazio educativo.

L’intervento rappresenta una svolta radicale per lo storico plesso romano, edificato in epoca fascista e da sempre caratterizzato da ampie superfici cementate e prive di alberature significative o aree attrezzate per lo svago e l’apprendimento all’aperto.

L’ambiente come “terzo educatore” e i percorsi green

La filosofia alla base del restyling si ispira ai più moderni principi della pedagogia d’avanguardia, che individuano nello spazio fisico e nell’ecosistema circostante un vero e proprio “terzo educatore”, capace di stimolare la creatività, la socialità e il rispetto per la biodiversità fin dai primi anni di vita.

Il nuovo assetto dell’area esterna prevede l’installazione di sedute ecocompatibili disposte in cerchio per favorire le lezioni all’aperto, zone d’ombra naturali e, soprattutto, un camminamento didattico-ambientale strutturato.

Questo percorso consentirà ai bambini e alle bambine di osservare da vicino i cicli biologici delle piante, la microfauna urbana e i mutamenti stagionali della vegetazione, inserendo le scienze naturali in un contesto laboratoriale continuo ed esperienziale.

Il bilancio del V Municipio: 21 cantieri in quattro anni

L’inaugurazione della struttura di via Giulio Cesare non costituisce un episodio isolato, ma si inserisce in una più vasta programmazione locale volta a scardinare il modello dei cortili-parcheggio nelle scuole della periferia est.

«Complessivamente, nell’arco di quattro anni di amministrazione, abbiamo messo in cantiere ben 21 progetti di valorizzazione outdoor in altrettanti istituti del territorio», ha spiegato l’assessora alla Scuola del V Municipio, Cecilia Fannunza, tracciando il bilancio delle attività sui canali istituzionali.

Secondo la pianificazione illustrata dall’esponente della giunta municipale, la quasi totalità delle aree verdi scolastiche programmate è già stata completata e consegnata alle comunità educative dei quartieri di Centocelle, Tor Pignattara e Prenestino, mentre per gli ultimi quattro lotti d’intervento l’avvio dei cantieri è previsto nelle prossime settimane.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Ufficio Tecnico municipale e al comparto della Manutenzione Straordinaria del Verde Scolastico, che ha gestito interamente le delicate fasi di progettazione architettonica e direzione dei lavori, restituendo ai minori della Capitale il diritto a uno spazio pubblico sicuro e biologicamente vivo.

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