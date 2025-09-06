Centocelle, inseguito e arrestato il bandito che terrorizzava uffici postali e banche

La sua carriera criminale si è interrotta lunedì sera, al termine di un inseguimento mozzafiato lungo via Palmiro Togliatti. Il rapinatore seriale che nelle ultime due settimane aveva seminato paura tra uffici postali e banche tra Roma e la provincia di Viterbo è finito in manette.

Si tratta di un quarantenne di origine colombiana, con alle spalle una lunga lista di precedenti per rapina ed evasione. Gli agenti della Polizia di Stato lo hanno fermato poco dopo l’ennesimo colpo, messo a segno all’ufficio postale di via dei Ciclamini, a Centocelle. Addosso aveva ancora i mille euro appena trafugati.

Un copione sempre uguale

Il suo modus operandi era collaudato e sempre lo stesso. Cappellino da baseball calato sul volto, finta calma in fila allo sportello come un qualsiasi cliente, poi lo scatto improvviso: scavalcava il bancone, estraeva l’arma e minacciava i dipendenti, costringendoli a consegnare il denaro. Colpi rapidi, fulminei, che in due settimane gli avevano fruttato circa 10mila euro.

Le rapine, tutte in pieno giorno, erano avvenute in diverse zone della Capitale – da Centocelle a Don Bosco – per poi spingersi oltre il Grande Raccordo Anulare, fino al viterbese.

La svolta nelle indagini

Il lavoro degli investigatori è stato decisivo: attraverso testimonianze e riscontri, la polizia è riuscita a ricostruire la serie di rapine e a incastrare il sospettato. Lunedì sera, l’epilogo: sirene, volanti lanciate all’inseguimento e l’arresto che ha messo fine alla sua fuga.

Il magistrato di turno presso il tribunale di Piazzale Clodio ha convalidato l’arresto con l’accusa di rapina aggravata e porto abusivo d’arma. Le indagini proseguono per verificare se il quarantenne sia responsabile anche di altri colpi rimasti irrisolti.

