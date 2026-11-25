Dal sollecitare per anni interventi di manutenzione al ritrovarsi improvvisamente chiusi fuori, senza sapere né quando inizieranno i lavori né quando potranno rientrare. È il paradosso che stanno vivendo i circa mille iscritti del Centro Sociale Anziani e del Quartiere (CSAQ) “Sandro Pertini” di via degli Aceri 57, cuore pulsante della socialità a Centocelle.

La vicenda sembrava aver preso finalmente la piega giusta solo tre settimane fa. In seguito a un’assemblea pubblica molto partecipata alla presenza del consigliere comunale e presidente della Commissione Patrimonio e Bilancio, Yuri Trombetti, l’Unità Organizzativa Tecnica (UOT) del Municipio V aveva effettuato un sopralluogo insieme al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Andrea Conti.

In quell’occasione, i tecnici avevano constatato di persona tutte le criticità che il Centro segnalava inascoltato da anni: le pesanti infiltrazioni d’acqua nel salone e sulla bocciofila, le carenze dell’impianto elettrico, lo stato dei servizi igienici, oltre agli interventi necessari sulla storica palazzina e sugli spazi esterni.

Per sbloccare una situazione ormai insostenibile, il presidente del Centro Saverio Topazio aveva poi predisposto una nuova lettera di sollecito — in cui si prefigurava anche un possibile interessamento della Asl, poi nemmeno inoltrata — che ha finito per innescare una reazione tanto rapida quanto inattesa dagli uffici tecnici. La UOT ha infatti inviato una comunicazione ufficiale con cui dispone la chiusura totale del Centro per consentire l’esecuzione dei lavori.

Una decisione che suona come una vera e propria beffa per gli anziani del quartiere. Nel provvedimento, infatti, non viene indicata alcuna data di inizio né di fine cantiere, trasformando di fatto la chiusura in uno stop a tempo indeterminato.

Ancora più incomprensibile, secondo i responsabili e i soci del Centro, è la scelta di sbarrare l’intero complesso: la struttura di via degli Aceri dispone infatti di diversi locali pienamente idonei e sicuri che consentirebbero di proseguire le attività sociali compartimentando le aree interessate dai lavori.

«Chiudere tutto senza un cronoprogramma significa lasciare in mezzo alla strada mille persone anziane che qui trovano compagnia, supporto e vita sociale», è il sentimento diffuso tra gli anziani di via degli Aceri. Una decisione ritenuta inaccettabile dagli iscritti, che non hanno alcuna intenzione di subire passivamente quello che percepiscono come uno sfratto mascherato e si dicono già pronti a dare battaglia per ottenere la riapertura degli spazi sicuri e tempi certi per i cantieri.

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