Un percorso spesso in salita, segnato da carenze di investimenti, mancanza di personale ed edifici scolastici che troppo frequentemente finiscono sulle pagine di cronaca per problemi di sicurezza strutturale, dove perfino la caduta di un controsoffitto rischia di non fare più notizia.

È da questa fotografia lucida e disincantata della scuola contemporanea che ha preso le mosse l’incontro di venerdì 27 novembre presso la libreria Il Mattone (via Giacomo Bresadola 36), dedicato alla presentazione del volume “Il mestiere di educare. Voci e storie di periferie, di scuole e di comunità” (Donzelli Editore) di Francesco Erbani.

L’iniziativa, promossa da Salesiani Don Bosco – Roma Borgo Ragazzi e dalla Fondazione Paolo Bulgari, ha offerto al pubblico del quartiere un’occasione di confronto concreto su cosa significhi oggi fare scuola nei contesti più complessi. A moderare il dibattito è stato Giulio Cederna, giornalista e direttore della Fondazione Paolo Bulgari, al quale è spettato anche il compito di aprire la serata con un sentito ricordo dello stesso Paolo Bulgari, a una settimana dalla sua scomparsa.

Durante il dialogo, Francesco Erbani ha spiegato come il libro sia nato da un lungo lavoro di ascolto e da numerose interviste raccolte sul campo. L’obiettivo dell’opera non è soltanto denunciare le criticità del sistema, ma offrire uno strumento utile ad avvicinare tutti i soggetti che ruotano attorno al mondo dell’istruzione ai bambini, accompagnandoli con cura fin dalla delicatissima fase del loro primo ingresso a scuola.

Accanto all’autore si sono alternate alcune figure che operano quotidianamente nelle scuole e nei presidi educativi del quadrante est della Capitale:

Michela Diodato, progettista della Fondazione Paolo Bulgari, ha posto l’accento sulla necessità di dare maggiore visibilità, riconoscimento e operatività alla figura dei Facilitatori, definendoli un vero e proprio “anello di congiunzione” indispensabile per mettere in rete bambini, docenti, personale scolastico e istituzioni e migliorare l’intero ecosistema composto da istruzione, educazione e famiglia.

Wanda Giacomini, dirigente scolastica, ha portato il punto di vista di chi guida ogni giorno gli istituti del territorio, soffermandosi sulle sfide organizzative e didattiche necessarie a tenere aperte e accoglienti le scuole di periferia nonostante le difficoltà strutturali.

Alessandro Iannini, educatore, e Valeria Lucatello, psicoterapeuta, hanno arricchito il dibattito restituendo lo sguardo di chi lavora a stretto contatto con il disagio giovanile e le fragilità familiari, sottolineando l’importanza di un supporto costante e multidisciplinare per non lasciare soli né i ragazzi né gli insegnanti.

L’incontro si è chiuso confermando che la risposta alle fragilità delle periferie passa necessariamente dalla costruzione di una “comunità educante” solida e radicata sul territorio.

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