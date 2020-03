Centocelle. Ladro sorpreso con un attrezzo da giardinaggio

“Un uomo con giubbotto scuro e pantaloni chiari sta forzando la grata in ferro di un portone”. Questa la segnalazione al numero unico di emergenza per la quale è immediatamente intervenuta una pattuglia del commissariato Prenestino diretto da Roberto Arneodo, in via Costantino Sabbati a Centocelle.

Alla vista degli agenti l’uomo è scappato lasciando in terra l’arnese da giardinaggio utilizzato per forzare la grata. Inseguito, il 34enne tunisino è stato bloccato in via delle Azalee da una pattuglia del Reparto Volanti.

Arrestato, B.B, dovrà rispondere dinanzi all’Autorità Giudiziaria di tentato furto aggravato in abitazione.

Sequestrato l’arnese atto allo scasso rinvenuto.