Centocelle: Movimento Italiano Tricolore si federa a Fratelli d’Italia

“Stasera, giovedi 23 gennaio 2020, verrà siglato il patto federativo tra Fratelli d’Italia e il Movimento Italiano Tricolore nel corso di una manifestazione organizzata nel quartiere di Centocelle, presso il Centro Sportivo Certosa (via di Centocelle 246, sala Magath, ore 21). All’evento, presentato dal Presidente del M.I.T. Vic Antico, parteciperanno il deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini, coordinatore regionale del Lazio, accompagnato dal responsabile nazionale del Dipartimento ‘Rapporti con l’Associazionismo Politico’ Fabio Sabbatani Schiuma, capogruppo di FdI nel Municipio V”.

Lo comunica una nota dell’ufficio stampa del Dipartimento Nazionale di Fratelli d’Italia.

“Continua -prosegue la nota- senza tregua, l’opera di allargamento dei confini politici e culturali del progetto politico di Giorgia Meloni. L’evento di stasera -conclude la nota- e’ la tappa finale di un percorso iniziato da un paio di mesi e che ha visto una importante realta’ associativa come il M.I.T., legata soprattutto al mondo dello sport e guidata da una personalita’ popolare come Vic Antico, decidere di avvicinarsi a Fratelli d’Italia e scegliere Giorgia Meloni, come interlocutore per le proprie istanze e proposte del settore”.