Centocelle, Piazzale delle Gardenie. Anziano in stato confusionale soccorso dalla Polizia 

Nel pomeriggio, un cittadino, mentre transitava in Piazzale delle Gardenie, notava un uomo anziano aggirarsi in strada in stato confusionale. Veniva pertanto richiesto, nell’immediato, l’intervento delle Forze dell’Ordine e sul posto giungeva una Volante della Polizia di Stato del commissariato Sant’Ippolito, diretto da Roberto Cioppa; gli agenti si prodigavano al fine di risalire alle generalità della persona, riuscendo a farsi fornire dallo stesso la propria carta di identità ed un appunto con alcuni numeri di telefono.

Successivi accertamenti eseguiti tramite i documenti consentivano di appurare che l’uomo, nel corso del pomeriggio del 9 novembre, si era allontanato dalla propria abitazione di Terracina (LT), iniziando a vagare per due giorni.

Venivano contattati i figli dell’anziano, i quali si recavano presso gli Uffici del commissariato Sant’Ippolito ove potevano finalmente riabbracciare il loro congiunto.