Centocelle. Pulizia a piazza delle Camelie con Retake

Il gruppo Retake Centocelle segnala che il 12 dicembre 2020, alle ore 9,00, il nostro gruppo, con la partecipazione delle sezioni ANPI del V municipio, ha organizzato un evento di pulizia a Piazza delle Camelie.

“La piazza e l’area circostante – informa in una nota – vertono infatti in uno stato di totale abbandono, nonostante la presenza di un Monumento ai caduti della Resistenza di Centocelle che ricorda le azioni quotidiane di Resistenza armata e civile poste in essere dalle formazioni partigiane ma anche da tanti cittadini comuni, azioni che portarono al rastrellamento del nostro quartiere avvenuto il 6 aprile 1944.

La mancanza d’illuminazione adeguata ha reso il luogo un ritrovo di continui bivacchi e conseguente sporcizia. Pur essendo di passaggio per il contiguo capolinea autobus, noi cittadini spesso non ci sentiamo sicuri a transitare nell’ area, né di giorno né di notte. Specialmente per le donne, a causa della presenza di ubriachi molesti.

Le aiuole, troppo spesso incolte, fanno da cornice al Monumento che, non solo è circondato da sporcizia di ogni genere, ma presenta sul basamento e sulle le lapidi incrostazioni e scolature nere che necessiterebbero di interventi specialistici da parte della Sovraintendenza Capitolina. Situazione aggravata ulteriormente dalla fontana a ridosso del Monumento che, non funzionante, è ormai ridotta a raccolta di acqua piovana putrida e rifiuti.

Dato il valore del Monumento, vorremmo che le istituzioni ridessero rispetto a questa memoria che ricorda (al posto di commemora) i caduti della Resistenza, morti perché si affermassero nel nostro paese i valori di libertà e giustizia.”

“Con l’occasione – conclude la nota – rammentiamo che il Municipio V, nel Verbale n° 3 del 27 gennaio 2017 si era impegnato a sistemare il Monumento di piazza delle Camelie e l’area circostante.

Nella data del 12 dicembre, noi cittadini metteremo a dimora nelle aiuole trascurate delle piante e, una volta valutata la situazione, ci muoveremo per chiedere agli organi preposti di tenere alta l’attenzione su questa area.