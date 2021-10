Centocelle. Pulizia aree verdi tra via Gardenie e piazza dei Gerani

Domenica 24 ottobre 2021 l’associazione Retake Roma impegnata in tutti i Municipi, nel quartiere di Centocelle, ha organizzato l’evento per la pulizia delle aree verdi tra via delle Gardenie e piazza dei Gerani: un’ area verde al degrado e abbandonata a se stessa, senza nessun intervento da parte del Comune e del Municipio.

Malgrado l’impegno della giunta Comunale che ha provveduto ad incrementare mezzi e manodopera per la cura del verde di Roma, gli effetti, purtroppo non sono stati quelli sperati. Per questo l’iniziativa privata è divenuta indispensabile per le esigenze collettive.

L’associazione Retake Roma Centocelle da diversi anni si occupa di restituire dignità al quartiere attraverso la pulizia delle zone verdi. Questa mattina un gruppo di ragazzi volontari si è prodigato nella pulizia dell’area verde tra via delle Gardenie e piazza dei Gerani.

L’associazione risponde ad ogni richiesta e segnalazione dei cittadini del quartiere e li assiste a 360 gradi.

Grazie a loro possiamo vivere un ambiente più sano e più pulito. L’invito rivolto a tutti è di segnalare situazioni di degrado e di collaborare con l’associazione, contattandoli sul loro gruppo Facebook RetakeRoma Centocelle.