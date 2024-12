Centocelle, scoperto arsenale pirotecnico in un negozio di casalinghi: blitz della Polizia di Stato

Quartiere Centocelle sotto i riflettori: un’insospettabile attività commerciale nascondeva un pericolo esplosivo.

Durante un’operazione della Polizia di Stato, gli agenti hanno sequestrato petardi e fuochi d’artificio detenuti illegalmente, denunciando due persone.

L’operazione si è conclusa con un’importante azione preventiva che potrebbe aver evitato gravi incidenti.

Era un normale controllo quello che gli investigatori della Divisione Amministrativa della Questura di Roma avevano pianificato, ma appena entrati nel negozio, un dettaglio non è sfuggito a uno degli agenti: un dipendente aveva in tasca quattro petardi. Potevano sembrare semplici gadget innocui, ma erano in realtà esplosivi vietati dalla normativa vigente.

Dalla tasca al magazzino: scoperto un arsenale nascosto

Il fiuto investigativo si è rivelato ancora una volta determinante. Dopo aver individuato i petardi proibiti, la perquisizione si è estesa all’intero negozio, trasformandosi in una scoperta inquietante.

Rischio sicurezza:

Il materiale sequestrato rappresentava un serio rischio per la sicurezza pubblica.

Fuochi d’artificio come quelli trovati, se maneggiati da personale non esperto o privi delle adeguate misure di sicurezza, possono provocare esplosioni incontrollate, con conseguenze potenzialmente tragiche.

Gli articoli sono stati immediatamente messi in sicurezza dagli artificieri e sequestrati.

Nel frattempo, i due individui presenti nel negozio, ritenuti responsabili della detenzione e della vendita del materiale, sono stati denunciati alla Magistratura.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.