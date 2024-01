Centocelle: “Se mi chiami ti salvi”, minacce e violenze alla ex fidanzata, arrestato 34enne

“Se mi chiami, ti salvi”: messaggi, audio e video intimidatori inviati alla ragazza con cui aveva avuto una breve relazione, poi terminata. Cosi’, un 34enne di Centocelle, e’ stato arrestato per atti persecutori e lesioni.

Una breve frequentazione che e’ terminata con fotografie intimidatorie, in cui faceva credere alla ex di possedere una pistola, poi rivelatasi una macchina per tatuaggi. E poi messaggi audio con minacce e appostamenti, finiti a morsi e spinte.

Grazie alla denuncia da parte della donna il 34enne e’ stato arrestato dalla polizia per atti persecutori e lesioni nei confronti dell’ex fidanzata. L’uomo e’ stato accompagnato nel carcere romano di Regina Coeli a disposizione della magistratura.

La procura ha chiesto e ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.