Centocelle, tenta di aggredire una donna con due bambine: 48enne bloccato dalla Polizia Locale

Provvidenziale l’intervento di ieri mattina di una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, V Gruppo Casilino, durante il servizio di vigilanza nella zona di Centocelle, dove gli agenti hanno agito tempestivamente a salvaguardia di una donna e due bambine (5 anni e 9 mesi), vittime di un tentavo di aggressione da parte di un uomo, dal comportamento visibilmente alterato.

Gli operanti, che stavano transitando in prossimità di Via delle Robinie, hanno notato il soggetto, che mostrava atteggiamenti aggressivi nei confronti di una donna.

Percepito l’imminente pericolo per la donna e le due bambine presenti, nonché per evitare che la situazione degenerasse in ulteriori e ancor più gravi conseguenze anche per l’incolumità pubblica, gli agenti sono intervenuti rapidamente, cercando di calmare e porre a distanza l’uomo, che ha reagito scagliandosi contro gli operanti, i quali però sono riusciti abilmente a bloccarlo.

L’aggressore, un cittadino italiano di 48 anni, con diversi precedenti penali a carico , è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sull’accaduto ed i motivi della tentata aggressione sono in atto ulteriori accertamenti da parte dei caschi bianchi.

