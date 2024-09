Centocelle: tentato furto d’auto e rapina sventati, grazie alla prontezza dei residenti

Un episodio di criminalità è stato prontamente fermato nella notte a Centocelle, grazie alla vigilanza dei cittadini.

Un 49enne serbo, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver infranto il vetro anteriore di un’auto parcheggiata in via degli Olivi e aver tentato di rubarla.

I residenti, notando movimenti sospetti, hanno immediatamente allertato il 112, permettendo ai militari di intervenire in tempo e bloccare l’uomo sul posto. Il 49enne è stato accusato di tentato furto aggravato.

In un altro recente episodio sempre a Centocelle, i cittadini hanno avuto un ruolo cruciale nell’arresto di un ladro.

In via Federico Delpino, un 46enne italiano, anch’egli senza fissa dimora, era stato sorpreso a rubare gioielli, scarpe e smartphone da un appartamento, per un valore complessivo di circa 6mila euro.

La refurtiva era stata nascosta in uno zaino, ma la prontezza dei condomini nel segnalare una porta finestra forzata ha portato all’intervento immediato dei carabinieri, che hanno bloccato il malvivente e recuperato la refurtiva.

