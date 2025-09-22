Centrale del Latte, aderisce a campagna “Adotta un cane” di Roma Capitale

La Centrale del Latte di Roma aderisce alla campagna di sensibilizzazione “Adotta un cane”, promossa da Roma Capitale, per favorire l’adozione consapevole dei cani ospitati nei canili della Capitale.

Presentata questa mattina nella Sala delle Bandiere in Campidoglio, alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, della Garante per la Tutela e il Benessere degli Animali di Roma Capitale, Patrizia Prestipino, e del Presidente della Centrale del Latte di Roma, Fabio Massimo Pallottini, l’iniziativa si rivolge ai cittadini romani con l’obiettivo di favorire le adozioni e rafforzare il senso di comunità attorno al tema del benessere animale.

A partire da domani, 23 settembre 2025, su oltre tre milioni di confezioni di latte fresco dell’azienda romana verrà inserito un annuncio dedicato con un QR code che consentirà ai cittadini di accedere direttamente alla pagina ufficiale della campagna di Roma Capitale per informarsi sulle modalità di accesso ai canili comunali di Muratella e di Ponte Marconi e per conoscere le storie degli animali in cerca di una nuova famiglia.

“Un’iniziativa importante, per cui ringrazio la Centrale del Latte di Roma, che permetterà alla nostra campagna di adozione dei cani di entrare nelle case delle romane e dei romani, che potranno così scegliere di restituire un futuro migliore a tanti amici a quattro zampe. Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come possiamo lavorare insieme per promuovere il benessere degli animali e comportarci in generale da comunità quando occorre”. Così il Sindaco Roberto Gualtieri.

“Ringrazio la Centrale del Latte di Roma per avere aderito a questa nostra iniziativa, perché questo sarà sicuramente un modo per entrare direttamente nelle case delle romane e dei romani e sensibilizzarli su un tema, quello delle adozioni responsabili, per il quale dobbiamo continuare a impegnarci ogni giorno. È necessario tenere alta l’attenzione sui canili romani di Muratella e di Ponte Marconi, affinché i tanti bellissimi cani ospitati trovino presto una casa e tante famiglie romane un amico speciale, capace di portare amore e tantissima gioia”, ha dichiarato Patrizia Prestipino, Garante per la Tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale.

“Voglio ringraziare il Sindaco Gualtieri e l’onorevole Prestipino per averci coinvolto in questa iniziativa dal grande valore sociale e civile e a cui abbiamo aderito con entusiasmo – ha dichiarato Fabio Massimo Pallottini, Presidente della Centrale del Latte di Roma – Siamo orgogliosi di affiancare il Comune in una missione che mette al centro la sensibilizzazione, l’accoglienza e la cura degli animali, rafforzando il senso di comunità e di attenzione al territorio che caratterizza da sempre la nostra azienda”.

La Centrale del Latte di Roma vuole così confermare il proprio impegno nella promozione di valori condivisi, che contribuiscono a rendere la Capitale una città più inclusiva e attenta al benessere dei suoi cittadini e dei loro amici a quattro zampe.

L'hashtag collegato alla campana di sensibilizzazione alle adozioni è #adottareeungestodamore.

L’hashtag collegato alla campana di sensibilizzazione alle adozioni è #adottareeungestodamore.

