Centri estivi nel VII Municipio, on line l’Avviso pubblico

Pubblicato l’avviso per la realizzazione di centri ludico-educativi estivi per minori da 3 a, 17 anni del territorio municipale: https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page…

L’avviso tiene conto delle Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti

nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, emanate dal Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Invitiamo gli organismi a presentare proposte progettuali entro le ore 12.00 di lunedì 8 giugno 2020 per poter partire il 15 giugno con l’apertura al pubblico.

