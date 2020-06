Centri estivi, PD V municipio: “Maggioranza grillina respinge emendamento dem, famiglie del Municipio ancora in attesa”

“Ennesimo triste spettacolo della Giunta del V municipio, sempre in ritardo sui bisogni del territorio. Sull’attivazione dei Centri ricreativi il Pd aveva presentato una mozione il 22 maggio ma, con la solita arroganza, la maggioranza grillina l’ha respinta e così, mentre molti municipi come il I, II, III, VII e IX si sono già attivati per organizzare i centri ricreativi estivi, seguendo le linee guida del governo nazionale e della regione Lazio, nel nostro municipio tutto va a rilento.

“Non ci sono veramente più alibi per questa amministrazione municipale: sempre in ritardo rispetto alle necessità di famiglie, bambini, ragazzi e operatori”.

Così in una nota il segretario Pd V municipio Riccardo Vagnarelli e Cecilia Fannunza già consigliera Comunale del Pd.